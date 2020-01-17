Dilencilik ve satıcılık yapan 7 çocuk yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dilencilik ve satıcılık yapan 7 çocuk yakalandı - Son Dakika

Dilencilik ve satıcılık yapan 7 çocuk yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te Çocuk Şube Müdürlüğünün yaptığı denetimlerde dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 7 çocuk yakalandı.

Dilencilik ve satıcılık yapan 7 çocuk yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te Çocuk Şube Müdürlüğünün yaptığı denetimlerde dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 7 çocuk yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kale içi ile yakın çevresinde ve merkez ana cadde ve kavşaklarda dilenci ve satıcılara yönelik denetleme yaptı. Yapılan çalışmalarda dilencilik ve satıcılık yaparak sürücülere, yayalara ve çevreye rahatsızlık veren 4'ü yabancı uyruklu 7 çocuk yakalandı.


Yakalanan çocuklardan 1'i yurda teslim edilirken, 6 çocuk ise idari işlem uygulanarak ailelerine bırakıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:22 Kaynak: İHA
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