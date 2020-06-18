Dilencilik yaparken yakalandı, 'polis çağırın şikayetçiyim' dedi - Son Dakika

ÇORUM'da, kent merkezinde dilenirken yakalanan 4 çocuk babası İ.K., (40) zabıta ekiplerine zor anlar yaşattı. Ceza yazılacağını anlayan İ.K., 'Sizden şikayetçiyim polis çağırın" dedi. Gazi Caddesi'nde dilenirken zabıta ekiplerine yakalanan İ.K., belediyeye götürüldü. Dilenci olmadığını, kalem sattığını öne süren İ K., serbest bırakılmasını istedi. Kendisine ceza yazılacağını anlayan İ.K. "Hepinizden şikayetçiyim, polisi arayın" dedi. İ.K'ya Kabahatler Kanunu kapsamında 187 TL para cezası yazıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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