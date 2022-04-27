Dilencilikte yeni yöntem... İlahi söyleyerek vicdanları sömürüyorlar - Son Dakika
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Dilencilikte yeni yöntem... İlahi söyleyerek vicdanları sömürüyorlar

27.04.2022 20:07

Dilencilikte yeni yöntem... İlahi söyleyerek vicdanları sömürüyorlar Afyonkarahisar'da eşi ve yanına aldığı bebek arabasına oturttuğu çocuğuyla sokak sokak dolaşıp ilahiler söyleyerek dilenen vatandaşı görenler bu kadarına da 'pes' dediler.

Dilencilikte yeni yöntem... İlahi söyleyerek vicdanları sömürüyorlar

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da eşi ve yanına aldığı bebek arabasına oturttuğu çocuğuyla sokak sokak dolaşıp ilahiler söyleyerek dilenen vatandaşı görenler bu kadarına da 'pes' dediler.

İlginç olay, Dumlupınar Mahallesi Müderris Hasan Caddesi üzerinde yaşandı. Sokaktan sesler geldiğini duyan vatandaşlar balkon ve pencerelere çıktılarında ilginç bir manzara ile karşılaştı. Erkek şahsın yanında eşi ve bebek arabasındaki çocuğu ile ilahiler söyleyerek dolaştığını fark eden vatandaşlar önce duruma bir anlam veremedi. Sonrasında şahsın çevredekilerden para istediğini, fark eden vatandaşlar ardından cep telefonlarına sarılarak yaşananları kayıt altına aldı. Vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırmadan ilahi söylemeye devam eden şahıs kendisine para verenlere de teşekkür etti. Ramazan ayında insanların manevi duygularını ilahiler söyleyerek sömürmeye çalışan şahsa ihbarlara rağmen Afyonkarahisar Belediyesi zabıta ekiplerinin ise müdahale etmediği öne sürüldü.

Dilencilikte yeni yöntem... İlahi söyleyerek vicdanları sömürüyorlar
Dilencilikte yeni yöntem... İlahi söyleyerek vicdanları sömürüyorlar
Dilencilikte yeni yöntem... İlahi söyleyerek vicdanları sömürüyorlar
Dilencilikte yeni yöntem... İlahi söyleyerek vicdanları sömürüyorlar

YORUMLAR
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Dumlupınar, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dilencilikte yeni yöntem... İlahi söyleyerek vicdanları sömürüyorlar - Son Dakika


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