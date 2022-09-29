DİLENCİNİN BASTONUNA SAKLADIĞI PARAYI ZABITA BULDU - Son Dakika
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DİLENCİNİN BASTONUNA SAKLADIĞI PARAYI ZABITA BULDU

29.09.2022 11:41

İZMİR'in Bornova ilçesinde, eşiyle birlikte dilencilik yaparken zabıta ekiplerinin denetimine takılan C.K.'nin (62), bastonunun içinden 700 TL çıktı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, eşiyle birlikte dilencilik yaparken zabıta ekiplerinin denetimine takılan C.K.'nin (62), bastonunun içinden 700 TL çıktı. Paraya el konulurken, C.K. ve eşi H.K. hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında 277 TL ceza uygulandı.

Ege Üniversitesi Hastanesi'nin önünde, eşi H.K. (61) ile birlikte dilencilik yaptığı belirlenen C.K., ilçede denetim yapan Bornova Belediyesi zabıta ekipleri tarafından durduruldu. Daha önce de birçok kez denetime takıldığı belirlenen C.K.'nin üzerinde arama yapan ekipler, bastonunun içinde 700 TL buldu. Paraya el konulurken, C.K. ve eşi H.K. hakkında ise Kabahatler Kanunu kapsamında 277 TL para cezası uygulandı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Ege Üniversitesi Hastanesi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİLENCİNİN BASTONUNA SAKLADIĞI PARAYI ZABITA BULDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: DİLENCİNİN BASTONUNA SAKLADIĞI PARAYI ZABITA BULDU - Son Dakika
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