Dilenciden şoke eden yöntem: Paralar üzerinden değil. bastondan çıktı - Son Dakika
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Dilenciden şoke eden yöntem: Paralar üzerinden değil. bastondan çıktı

06.01.2023 10:09

Dilenciden şoke eden yöntem: Paralar üzerinden değil. bastondan çıktı Beyoğlu'nda dilenirken zabıta ekiplerine yakalanan dilenci, Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü.

Dilenciden şoke eden yöntem: Paralar üzerinden değil. bastondan çıktı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda dilenirken zabıta ekiplerine yakalanan dilenci, Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Zabıta ekipleri, dilencinin paraları bastonuna sakladığını tespit etti. Bastondan çıkan paralar, görenleri şoke etti.

Beyoğlu Galata Kulesi çevresinde bastonlu bir dilenci, zabıta ekiplerine yakalandı. Orta yaşlarda olan bastonlu dilenci, ekipler tarafından alınarak Kasımpaşa'da bulunan Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Dilencinin üzerinde arama yapan ekipler, bastonunu da kontrol etti. Bastondan çıkan bir miktar para görenleri şoke ederken Kabahatler Kanunu çerçevesinde, bastonlu dilenciye 617 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA
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Beyoğlu Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Beyoğlu, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dilenciden şoke eden yöntem: Paralar üzerinden değil. bastondan çıktı - Son Dakika

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