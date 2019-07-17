Son Dakika Haberleri: Dilencinin cebinden çıkanlar şaşkına çevirdi
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Dilencinin cebinden çıkanlar şaşkına çevirdi

4 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine dilenci operasyonu gerçekleştirdi.

Dilencinin cebinden çıkanlar şaşkına çevirdi, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine dilenci operasyonu gerçekleştirdi. Yakalanan bir dilencinin üzerinde 450 TL nakit para ve şans oyunu kuponu ile piyango biletleri çıktı.

Vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar eden dilencilere Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri göz açtırmadı. Manisa merkezinde vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, kent merkezinde dilencilik yapan bir şahsı, düzenlediği operasyonla yakaladı. Dilenen şahsı Zabıta Dairesi Başkanlığına götüren ekipler, dilencinin üzerinde yaptıkları aramada 450 TL nakit para, oynanmış şans oyunu kuponları ile Milli Piyango biletleri buldu. Şahıs hakkında yapılan işlemlerin ardından Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı. - MANİSA
Zabıta, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:51 Kaynak: İHA
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