Dilencinin hesabından yaklaşık 200 bin lira çıktı

VAN'ın İpekyolu ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yakalanan G.B isimli dilencinin üzerinde 2 bin 35 lira, 200 dolar, kendisine ait hesapta 196 bin lira olduğunu gösteren hesap cüzdanı ve 14 bin 721 lira altın mevduatı hesap cüzdanı bulundu.

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü dilencilere yönelik operasyon düzenledi. İlçede denetim yapan ekipler, Ali Paşa Mahallesi İskele Caddesi'nde iki kadın dilenciyi yakaladı. Dilencilerden G.B'nin üst aramasında, 2 bin 35 lira, 200 dolar, kendisine ait hesapta 196 bin lira olduğunu gösteren hesap cüzdanı, 14 bin 721 lira altın mevduatı hesap cüzdanı, yakın zamanda bankalardan yapılan havale işlemlerine dair dekontlar, araba anahtarı, konuta ait ev devir evrakı ile bazı ziynet eşyaları çıktı. Paraların kızına ait olduğunu ileri süren G.B, aldığı engelli maaşıyla geçimini sağladığını söyledi. Dilenciler hakkında Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uygulandı.