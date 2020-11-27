Dilencinin üstünden çıkan paralar şoke etti - Son Dakika

Zeytinburnu'nda zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üstünden yaklaşık 7 bin TL para ve araba anahtarı çıktı. Yakalanan şahsın dilendiği anlar kameralara yansıdı.

Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Gökalp Mahallesi'nde dilenerek para toplayan bir şahsı yakalayarak Merkezefendi Zabıta Karakoluna götürdü. Şahsın üzerinde yapılan üst aramasında 125 euro, 300 dolar, 3 bin 345 Türk Lirası ve araba anahtarı bulundu. Dilencilik yapan şahsa kabahatler kanununa göre yasal işlem yapıldı. Üzerinden çıkan paralar ise kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındı.

(Caner Sönmez/İHA)