Yalova'da zabıta ekiplerinden dilencilere operasyon! Üzerinden 12 bin lira çıkan dilenci herkesi şaşırttı - Son Dakika
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Yalova'da zabıta ekiplerinden dilencilere operasyon! Üzerinden 12 bin lira çıkan dilenci herkesi şaşırttı

05.10.2022 11:58

Yalova'da zabıta ekiplerince dilencilere yönelik operasyonda, parkta yakalanan 64 yaşındaki S.G.'nin üzerinde 12 bin lira bulunması büyük şaşkınlık yarattı. Kentte ilk kez üzerinden 12 bin lira gibi yüklü miktar çıkan dilenci ile karşılaştıklarını belirten zabıta ekipleri, herkesin duygu sömürüsüne karşı dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu.

Kent merkezinde, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Cevdet Aydın Parkı'nda yakalanan S.G.'nin üzerinden 12 bin lira çıktı.

EKİPLER BİLE ŞAŞIRDI

Tutanakla paraya el koyulurken, dilenen S.G.'ye 'Kabahatler Kanunu' gereğince 277 lira ceza uygulandı. Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kentte ilk kez üzerinden 12 bin lira gibi yüklü miktar çıkan dilenci ile karşılaştıklarını belirtip, herkesin duygu sömürüsüne karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.

İşte dilencinin üzerinden çıkan o paralar;

YORUMLAR
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Yalova'da zabıta denetiminde dilencinin üzerinden 12 bin lira çıktı Yalova'da zabıta denetiminde dilencinin üzerinden 12 bin lira çıktı Zabıta personeli kayıp cüzdanı sahibine ulaştırdı Zabıta personeli kayıp cüzdanı sahibine ulaştırdı
Kaynak: DHA

Zabıta Müdürlüğü, Yalova, Zabıta, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da zabıta ekiplerinden dilencilere operasyon! Üzerinden 12 bin lira çıkan dilenci herkesi şaşırttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da zabıta ekiplerinden dilencilere operasyon! Üzerinden 12 bin lira çıkan dilenci herkesi şaşırttı - Son Dakika
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