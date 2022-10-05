Tutanakla paraya el koyulurken, dilenen S.G.'ye 'Kabahatler Kanunu' gereğince 277 lira ceza uygulandı. Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kentte ilk kez üzerinden 12 bin lira gibi yüklü miktar çıkan dilenci ile karşılaştıklarını belirtip, herkesin duygu sömürüsüne karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Yalova'da zabıta ekiplerinden dilencilere operasyon! Üzerinden 12 bin lira çıkan dilenci herkesi şaşırttı - Son Dakika

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