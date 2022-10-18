Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, dilencilere yönelik çalışma yaptı. Şehrin en işlek caddelerinden Azerbaycan Bulvarı'nda dilenen Arif A. ekiplerce yakalandı. 'Banker Arif' olarak bilinen Arif A.'nın üst aramasında 1555 TL bulundu. Arif A., bu miktarın günlük kazancı olduğunu söyledi. 'Kabahatler Kanunu' kapsamında para cezası uygulanan Arif A., memleketi Gaziantep 'e gönderildi. ( DHA )

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 1555 TL ÇIKTI - Son Dakika

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