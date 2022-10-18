DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 1555 TL ÇIKTI - Son Dakika
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DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 1555 TL ÇIKTI

18.10.2022 15:09

KAHRAMANMARAŞ'ta zabıta ekiplerince yakalanan ve 'Banker Arif' olarak bilinen dilenci Arif A.'nın (55) üstünden 1555 TL çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'ta zabıta ekiplerince yakalanan ve 'Banker Arif' olarak bilinen dilenci Arif A.'nın (55) üstünden 1555 TL çıktı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, dilencilere yönelik çalışma yaptı. Şehrin en işlek caddelerinden Azerbaycan Bulvarı'nda dilenen Arif A. ekiplerce yakalandı. 'Banker Arif' olarak bilinen Arif A.'nın üst aramasında 1555 TL bulundu. Arif A., bu miktarın günlük kazancı olduğunu söyledi. 'Kabahatler Kanunu' kapsamında para cezası uygulanan Arif A., memleketi Gaziantep'e gönderildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 1555 TL ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 1555 TL ÇIKTI - Son Dakika
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