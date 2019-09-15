Son Dakika Haberleri: Dilencinin üzerinden 16 bin lira çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Dilencinin üzerinden 16 bin lira çıktı

13 dakika önce

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir dilencinin üzerinde 16 bin 112 lira ele geçirildi.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir dilencinin üzerinde 16 bin 112 lira ele geçirildi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Odunluk Mahallesi'nde bir kişinin özel hastane önünde sürekli dilendiği ihbarını aldı.

Bunun üzerine hareket geçen zabıta ve polis ekipleri, A.H'yi (63) yakalayarak Zabıta Denetim Şube Müdürlüğüne götürdü.

A.H'nin üzerinden dilencilik yaparak temin ettiği belirlenen 16 bin 112 lira, yabancı ülkelere ait 6 metal para, çok sayıda bıçak ve tornavida çıktı. Paralar ile bıçak ve tornavidaya el konuldu.

Dilenciye ise idari para cezası uygulandı.

Dilencinin üzerinden 16 bin lira çıktı

Zabıta, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Soyunma kabininde genç kızın videolarını çeken sanıktan pes dedirten savunma!
- Dilencinin üzerinden çıkan 16 bin TL zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi CHP'li Gürsel Tekin'den erken seçim çağrısı: Bu gidişatı tersine çevirmenin yolu sandıktan geçiyor İmamoğlu'nun atadığı Bahaddin Yetkin istifa etmişti, İSBAK'ın yeni müdürü Esat Temimhan oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 10:12:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dilencinin üzerinden 16 bin lira çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]