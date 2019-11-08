Son Dakika Haberleri: Dilencinin üzerinden 2 bin 280 lira çıktı
Son Dakika Güncel Dilencinin üzerinden 2 bin 280 lira çıktı

Dilencinin üzerinden 2 bin 280 lira çıktı

6 saat önce

Sivas'ta 73 yaşındaki dilencinin üzerinde 2 bin 280 lira bulundu.

Sivas'ta 73 yaşındaki dilencinin üzerinde 2 bin 280 lira bulundu.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere karşı kentin en işlek noktalarında çalışma yaptı.

Atatürk Caddesi'nde dilenen 73 yaşındaki Müfit D'nin üzerinden çıkan ve dilencilik yaparak temin ettiği belirlenen 2 bin 280 lira ile 3 dolara el konuldu.

Müfit D'nin üzerinden yakın zamanda bankadan yapılan havale işlemlerine ait dekontlar da çıktı.

Geceleri terminalde yattığını belirten Müfit D, ev aldığı için borcu olduğunu ve bu yüzden dilendiğini söyledi.

Kabahatler Kanunu'na göre hakkında işlem yapılan Müfit D, memleketine gönderilmek üzere terminale götürüldü.

Dilencinin üzerinden 2 bin 280 lira çıktı

Zabıta Müdürlüğü, Sivas Belediyesi, Atatürk Caddesi, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var
Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan engellendi Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili uyarısı: Bu gece tövbe için bir fırsat, bu fırsatı iyi değerlendirelim Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs durağa böyle dalmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 01:52:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dilencinin üzerinden 2 bin 280 lira çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]