Dilencinin Üzerinden 6 Bin 455 TL Çıktı
1 saat önce
ADANA'da dilencilik yaparken yakalanan Aziz İ.'nin (82) üzerinden 6 bin 455 TL çıktı.
ADANA'da dilencilik yaparken yakalanan Aziz İ.'nin (82) üzerinden 6 bin 455 TL çıktı.
Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dilencilere yönelik uygulama kapsamında, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda Aziz İ.'yi yakaladı. Zabıta müdürlüğüne getirilen Aziz İ.'nin üzerinden dilenerek topladığı değerlendirilen 6 bin 455 TL çıktı. Zabıta paraya el koyarken Aziz İ., Kabahatler Kanunu'na göre 153 lira ceza kesilerek serbest bırakıldı.
- Adana
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:52 Kaynak: DHA
Gökçe Bahadır, Albümden Kazandığı Tüm Parayı Bağışladı
Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Hesabından Paylaşıp "Fotomontaj" Dedi
Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Zabıta Ekiplerini Şaşkına Çevirdi!
15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı