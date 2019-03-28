Son Dakika Haberleri: Dilencinin Üzerinden 6 Bin 455 TL Çıktı

Dilencinin Üzerinden 6 Bin 455 TL Çıktı

29 dakika önce

ADANA'da dilencilik yaparken yakalanan Aziz İ.'nin (82) üzerinden 6 bin 455 TL çıktı.

Dilencinin Üzerinden 6 Bin 455 TL Çıktı, System.String[]
ADANA'da dilencilik yaparken yakalanan Aziz İ.'nin (82) üzerinden 6 bin 455 TL çıktı.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dilencilere yönelik uygulama kapsamında, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda Aziz İ.'yi yakaladı. Zabıta müdürlüğüne getirilen Aziz İ.'nin üzerinden dilenerek topladığı değerlendirilen 6 bin 455 TL çıktı. Zabıta paraya el koyarken Aziz İ., Kabahatler Kanunu'na göre 153 lira ceza kesilerek serbest bırakıldı. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:43 Kaynak: DHA

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