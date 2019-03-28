Dilencinin Üzerinden 6 Bin 455 TL Çıktı
29 dakika önce
ADANA'da dilencilik yaparken yakalanan Aziz İ.'nin (82) üzerinden 6 bin 455 TL çıktı.
ADANA'da dilencilik yaparken yakalanan Aziz İ.'nin (82) üzerinden 6 bin 455 TL çıktı.
Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dilencilere yönelik uygulama kapsamında, Çukurova
ilçesi Turgut Özal
Bulvarı'nda Aziz İ.'yi yakaladı. Zabıta
müdürlüğüne getirilen Aziz İ.'nin üzerinden dilenerek topladığı değerlendirilen 6 bin 455 TL çıktı. Zabıta paraya el koyarken Aziz İ., Kabahatler Kanunu'na göre 153 lira ceza kesilerek serbest bırakıldı. - Adana
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:43 Kaynak: DHA
5 Dil Bilen Şüphelinin Kurduğu Uyuşturucu Serası, Polisi Bile Şaşırttı
Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Hesabından Paylaşıp "Fotomontaj" Dedi
Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Zabıta Ekiplerini Şaşkına Çevirdi!
Wow Air, Tüm Uçuşlarını İptal Etti