Son Dakika Haberleri: Dilencinin Üzerinden 6 Bin 455 TL Çıktı

Dilencinin Üzerinden 6 Bin 455 TL Çıktı

8 dakika önce

Dilencinin üzerinden 6 bin 455 TL çıktı Dilenciye Kabahatler Kanununa göre 153 TL para cezası kesildiADANA - Adana'da vatandaşların iyi niyetlerini suistimal ederken yakalanan bir dilencinin üzerinden 6 bin 455 lira para çıkması zabıta ekiplerini bile şaşırttı.

Dilencinin Üzerinden 6 Bin 455 TL Çıktı, System.String[]
Dilencinin üzerinden 6 bin 455 TL çıktı
Dilenciye Kabahatler Kanununa göre 153 TL para cezası kesildi

ADANA - Adana'da vatandaşların iyi niyetlerini suistimal ederken yakalanan bir dilencinin üzerinden 6 bin 455 lira para çıkması zabıta ekiplerini bile şaşırttı.
Adana Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı'na gelen ihbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda Aziz İ.'nin vatandaşların iyi niyetini suistimal ederek dilencilik yaptığını öğrendi. Zabıta ekipleri, dilenen şahsı suçüstü yakaladı. İdari işlem yapılmak üzere Zabıta Daire Başkanlığı'na getirilen dilencinin üzerinden çıkan para zabıta ekiplerince sayıldı. Dilencinin üzerinden çıkan paranın 6 bin 455 lira olduğunu gören zabıta ekipleri şaşkınlık yaşadı.
Dilencinin üzerinden çıkan paraya Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığınca el konurken, Aziz İ.'ye de Kabahatler Kanununa göre 153 lira cezai işlem uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:32 Kaynak: İHA

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