Üye Girişi
Dilencinin üzerinden 705 lira çıktı - Son Dakika

Dilencinin üzerinden 705 lira çıktı

05.02.2022 20:31

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dilencilik yapan kişinin üzerinden 705 lira çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dilencilik yapan kişinin üzerinden 705 lira çıktı.

İnegöl Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki birçok noktada dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Dilenerek para toplayan Ali S. (70), ekiplerce yakalanarak zabıta karakoluna götürüldü.

İncelemede Ali S'nin üzerinden bir günde topladığı 705 lira çıktı.

Belediye Başkanı Alper Taban, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan dikkatli olmalarını isteyerek, "Merhamet duygularımızı kullanarak dilencilik yapan kişinin günlük hasılatı 705 lira. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Dini duygularımızı sömüren bu kişilere lütfen inanmayın. Dilencilik meslek olmasın." ifadelerini kullandı.

Dilencinin üzerinden 705 lira çıktı
Dilencinin üzerinden 705 lira çıktı
Dilencinin üzerinden 705 lira çıktı

YORUMLAR
500

İnegöl Belediyesi, Zabıta, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dilencinin üzerinden 705 lira çıktı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:27 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk yenilgisini tattı!
20:24 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Maske yeterli olmuyor! Aşılarınızı olun
20:11 Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a Norveç göndermesi
19:54 Fenerbahçe'de Miguel Crespo cezalı duruma düştü!
19:50 Yargı'nın Eren Komiseri arabesk müzikaliyle sahnelerde: Önce Türkiye konserleri, sonra albüm!
19:41 Fenerbahçe'den Başakşehir maçında Turkovac sürprizi! İki takımda formalarında Turkovac amblemi taşıdı
19:27 Son Dakika: Türkiye'de 5 Şubat'ta koronavirüs nedeniyle 221 kişi vefat etti, 98 bin 715 yeni vaka tespit edildi
19:22 6 muhalefet lideri ilk kez buluşuyor! Gündem, güçlendirilmiş parlamenter sistem
19:18 Seçmene göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde "Erdoğan'ın rakibinin" kim olacağı önemli!
19:00 Fenerbahçe, Başakşehir karşısında galibiyeti hedefliyor! Canlı anlatım!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 20:38:45. #1.11#
SON DAKİKA: Dilencinin üzerinden 705 lira çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement