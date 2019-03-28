Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Dudak Uçuklattı
28 dakika önce
Adana'da vatandaşların iyi niyetlerini suistimal ederken yakalanan bir dilencinin üzerinden 6 bin 455 lira para çıkması, zabıta ekiplerini bile şaşırttı.
Adana
'da vatandaşların iyi niyetlerini suistimal ederken yakalanan bir dilencinin üzerinden 6 bin 455 lira para çıkması, zabıta ekiplerini bile şaşırttı.
Adana Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı
'na gelen ihbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, merkez Çukurova
ilçesi Turgut Özal
Bulvarı'nda Aziz İ.'nin (82) vatandaşların iyi niyetini suistimal ederek dilencilik yaptığını öğrendi. Zabıta ekipleri, dilenen şahsı suçüstü yakaladı. İdari işlem yapılmak üzere Zabıta Daire Başkanlığı'na getirilen dilencinin üzerinden çıkan para zabıta ekiplerince sayıldı. Dilencinin üzerinden çıkan paranın 6 bin 455 lira olduğunu gören zabıta ekipleri, şaşkınlık yaşadı.
Dilencinin üzerinden çıkan paraya Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığınca el konurken, Aziz İ.'ye de Kabahatler Kanununa göre 153 lira cezai işlem uygulandı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:43 Kaynak: İHA
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