Son Dakika Haberleri: Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Dudak Uçuklattı

Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Dudak Uçuklattı

28 dakika önce

Adana'da vatandaşların iyi niyetlerini suistimal ederken yakalanan bir dilencinin üzerinden 6 bin 455 lira para çıkması, zabıta ekiplerini bile şaşırttı.

Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Dudak Uçuklattı, System.String[]
Adana'da vatandaşların iyi niyetlerini suistimal ederken yakalanan bir dilencinin üzerinden 6 bin 455 lira para çıkması, zabıta ekiplerini bile şaşırttı.

Adana Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı'na gelen ihbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda Aziz İ.'nin (82) vatandaşların iyi niyetini suistimal ederek dilencilik yaptığını öğrendi. Zabıta ekipleri, dilenen şahsı suçüstü yakaladı. İdari işlem yapılmak üzere Zabıta Daire Başkanlığı'na getirilen dilencinin üzerinden çıkan para zabıta ekiplerince sayıldı. Dilencinin üzerinden çıkan paranın 6 bin 455 lira olduğunu gören zabıta ekipleri, şaşkınlık yaşadı.

Dilencinin üzerinden çıkan paraya Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığınca el konurken, Aziz İ.'ye de Kabahatler Kanununa göre 153 lira cezai işlem uygulandı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:43 Kaynak: İHA

Zabıta Daire Başkanlığı, Adana, Zabıta, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP'nin Beyoğlu Adayı Alper Taş: Lüks Araçlara Binmeyeceğim Kısa Mesafe Pazarlığı Yapan Taksicilere Rekor Ceza Kesildi Pazar Ortasına Bırakılan Araç Pazarcıları İsyan Ettirdi Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Hesabından Paylaşıp "Fotomontaj" Dedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 16:11:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Dudak Uçuklattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]