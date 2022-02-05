Dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye zabıta ekiplerinin arama yaptıkları dilencinin üzerinden 705 lira ele geçirildi.

Zabıta ekipleri Atatürk Bulvarı üzerinde dilencilik yapan şahsın üzerinde arama yaptılar. Arama yapılan Ali S.'nin üzerinden 705 lira çıktı. Paraya el konulan ve cezai işlem uygulanan şahıs şehir merkezinden uzaklaştırıldı.

Belediye Başkanı Alper Taban sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı; "Merhamet duygularımızı kullanarak dilencilik yapan kişinin günlük hasılatı 705 lira.Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Dini duygularımızı sömüren bu kişilere lütfen inanmayın." - BURSA