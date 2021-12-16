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Dilencinin üzerinden çıkan para zabıta ekiplerini de şaşırttı - Son Dakika

Dilencinin üzerinden çıkan para zabıta ekiplerini de şaşırttı

16.12.2021 14:22

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, insanların duygularını sömürerek haksız kazanç sağlayan dilencilere göz açtırmıyor.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, insanların duygularını sömürerek haksız kazanç sağlayan dilencilere göz açtırmıyor. Ekiplerin şehir merkezinde yakaladığı dilencinin üzerinden 11 bin 810 TL para çıktı.

Şehir merkezinde insanların duygularını sömürerek dilenen şahsın üzerinden çıkan para zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi. Esnafları dolaşan ve vatandaşlardan para talep eden dilenciyi Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri, Akçakoca caddesi üzerinde yakaladı. Dilencilik yapan şahsın üzerinde yapılan aramada yüklü miktarda para bulundu.

Vatandaşların dini duygularını istismar ederek elde ettiği paraları bütünlettiği öğrenilen şahsın üzerinden 11 bin 810 TL çıkması zabıta ekiplerini bile şaşkına uğrattı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Sezgin Diner, "İl genelinde yaptığımız rutin kontrollerde eski Akçakoca caddesi üzerinde bir dilenci ile karşılaştık. Şahsı alıp karakola getirdik. Üst aramasında 11 bin 810 TL para çıktı. Biz de buna şaşırdık. İlk defa bu kadar yüklü miktarda paraya denk geldik. Vatandaşlarımızın kesinlikle dilenciliği meslek haline getiren kişilere para vermemelerini rica ediyoruz" ifadelerinde bulundu. Tutanakla üzerinden çıkan paralara el konulan şahsa Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem yapıldı.

(Ali Yıldız/ İHA)

Dilencinin üzerinden çıkan para zabıta ekiplerini de şaşırttı
Dilencinin üzerinden çıkan para zabıta ekiplerini de şaşırttı
Dilencinin üzerinden çıkan para zabıta ekiplerini de şaşırttı
Dilencinin üzerinden çıkan para zabıta ekiplerini de şaşırttı

Düzce Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Türk Lirası, Zabıta, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dilencinin üzerinden çıkan para zabıta ekiplerini de şaşırttı - Son Dakika


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