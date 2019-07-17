Dilencinin üzerinden servet çıktı
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Adana'de zabıtanın düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu bir dilencinin üzerinden 5500 dolar, 3800 Türk Lirası ve 31 bin Suriye Lirası çıktı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:30 Kaynak: İHA
'de zabıtanın düzenlediği operasyonda Suriye
uyruklu bir dilencinin üzerinden 5500 dolar, 3800 Türk Lirası ve 31 bin Suriye Lirası çıktı. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı
Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında insanların dini ve vicdani duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden kişilere karşı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında Atatürk Caddesi Abidin Dino
Parkı içerisinde dilencilik yapan Suriye uyruklu A.E.Ş yakalanarak idari işlem yapılmak üzere Zabıta Daire Başkanlığı'na getirildi. Burada yapılan üst aramasında 52 yaşındaki Suriye uyruklu A.E.Ş'nin üzerinden 5500 Dolar, 3800TL ve 31 bin Suriye Lirası çıktı. Üzerinden çıkan paralara Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığınca el konulurken, A.E.Ş'ye Kabahatler Kanununa göre 153 TL cezai işlem uygulandı. Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, insanların manevi değerlerini sömüren dilencilere karşı vatandaşı uyararak, dilencilere para verilmemesini ve görülmeleri durumunda 153'ün aranarak ihbar edilmesi çağrısında bulundu.
(İHA)
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