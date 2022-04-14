Dilencinin üzerinden servet çıktı - Son Dakika

Dilencinin üzerinden servet çıktı

Ekiplerin yaptığı uygulamada dilencinin üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ve 2 bin lira değerinde market alışveriş çeki çıktı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerinin yaptığı uygulamada, dilencinin üzerinden servet çıktı. Ramazan ayında vatandaşların manevi duygularını kullanarak dilenen bir kişinin üzerinden 26 bin 300 lira nakit para, ve yaklaşık 2 bin lira değerinde market alışveriş çeki çıktı.

Bursa'da belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda dilenen kişilere göz açtırmıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde uygulama yaptı. Altıparmak Caddesi üzerindeki çöp konteynerin yanındaki ekmekleri yiyerek dilenen yaşlı kadından şüpelendi. Mobil ekip aracına alınarak Zabıta merkezine getirilen yaşlı kadının üzerinden 26 bin 30 lira nakit para ile marketlerde kullanılan 2 bin lira değerinde hediye çeki çıktı. Üzerinden çıkan para ve kartlara el konulurken, kadına idari para cezası kesildi.