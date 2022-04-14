Dilencinin üzerinden servet çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Dilencinin üzerinden servet çıktı

14.04.2022 18:41

Dilencinin üzerinden servet çıktı Ekiplerin yaptığı uygulamada dilencinin üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ve 2 bin lira değerinde market alışveriş çeki çıktı Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerinin yaptığı uygulamada, dilencinin üzerinden servet çıktı.

Dilencinin üzerinden servet çıktı

Ekiplerin yaptığı uygulamada dilencinin üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ve 2 bin lira değerinde market alışveriş çeki çıktı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerinin yaptığı uygulamada, dilencinin üzerinden servet çıktı. Ramazan ayında vatandaşların manevi duygularını kullanarak dilenen bir kişinin üzerinden 26 bin 300 lira nakit para, ve yaklaşık 2 bin lira değerinde market alışveriş çeki çıktı.

Bursa'da belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda dilenen kişilere göz açtırmıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde uygulama yaptı. Altıparmak Caddesi üzerindeki çöp konteynerin yanındaki ekmekleri yiyerek dilenen yaşlı kadından şüpelendi. Mobil ekip aracına alınarak Zabıta merkezine getirilen yaşlı kadının üzerinden 26 bin 30 lira nakit para ile marketlerde kullanılan 2 bin lira değerinde hediye çeki çıktı. Üzerinden çıkan para ve kartlara el konulurken, kadına idari para cezası kesildi.

Dilencinin üzerinden servet çıktı
Dilencinin üzerinden servet çıktı
Dilencinin üzerinden servet çıktı

YORUMLAR
500
Dilencinin üzerinden servet çıktı: 26 bin 300 lira ve 2 bin TL'lik market çeki Dilencinin üzerinden servet çıktı: 26 bin 300 lira ve 2 bin TL'lik market çeki Büyükşehir meclisinde komisyon seçimleri yapıldı Büyükşehir meclisinde komisyon seçimleri yapıldı Bursa'da ulaşımda öğrenci kartı için yaş sınırı kaldırıldı Bursa'da ulaşımda öğrenci kartı için yaş sınırı kaldırıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, alışveriş, Zabıta, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dilencinin üzerinden servet çıktı - Son Dakika


Son Dakika
18:50 Öğrencilerin ulaşım zammından muaf tutulması tartışma yarattı:
18:35 Beşiktaşlı Atiba'nın ülkesindeki yatırımı ortaya çıktı
18:02 Bir ülke daha Türk SİHA'larına talip oldu!
17:48 Dünya yıldızının, PSG'den ayrıldığının ilanı gibi reklam filmi
17:44 Kadınların mezarlıkta başında dua ettikleri çukurdan bebek yerine kedi ölüsü çıktı
17:41 PKK iş birlikçisi Abdülkerim Yılmaz Türkiye'ye getirildi
17:28 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yanıt: Talihsiz buluyor ve reddediyoruz
17:17 İstanbul'da öğrenci kartları, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak
17:16 Teknik direktör Ersun Yanal: Avrupa'da bizden başka AVM sayısı, futbol sahasından fazla olan ülke var mıdır, merak ediyorum
17:08 Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 19:10:11. #1.13#
SON DAKİKA: Dilencinin üzerinden servet çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement