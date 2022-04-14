Dilencinin üzerinden servet çıktı: 26 bin 300 lira ve 2 bin TL'lik market çeki - Son Dakika
Üye Girişi

Dilencinin üzerinden servet çıktı: 26 bin 300 lira ve 2 bin TL'lik market çeki

14.04.2022 17:52
Dilencinin üzerinden servet çıktı: 26 bin 300 lira ve 2 bin TL'lik market çeki

Ramazan ayında vatandaşların manevi duygularını kullanarak dilenen bir kişinin üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ve yaklaşık 2 bin lira değerinde market alışveriş çeki çıktı.

Ramazan ayında vatandaşların manevi duygularını kullanarak dilenen bir kişinin üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ve yaklaşık 2 bin lira değerinde market alışveriş çeki çıktı.

Bursa'da belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda dilenen kişilere göz açtırmıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde uygulama yaptı. Altıparmak Caddesi üzerindeki çöp konteynerin yanındaki ekmekleri yiyerek dilenen yaşlı kadından şüphelendi. Mobil ekip aracına alınarak zabıta merkezine getirilen yaşlı kadının üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ile marketlerde kullanılan 2 bin lira değerinde hediye çeki çıktı. Üzerinden çıkan para ve kartlara el konulurken kadına idari para cezası kesildi.

(İHA)

Dilencinin üzerinden servet çıktı: 26 bin 300 lira ve 2 bin TL'lik market çeki
Dilencinin üzerinden servet çıktı: 26 bin 300 lira ve 2 bin TL'lik market çeki

YORUMLAR
500
Zabıtadan fiyat ve etiket denetimi Zabıtadan fiyat ve etiket denetimi Zabıta Ramazan'da da görevinin başında Zabıta Ramazan'da da görevinin başında

Bursa Büyükşehir Belediyesi, alışveriş, Zabıta, Market, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dilencinin üzerinden servet çıktı: 26 bin 300 lira ve 2 bin TL'lik market çeki - Son Dakika


Son Dakika
18:02 Bir ülke daha Türk SİHA'larına talip oldu!
17:48 Dünya yıldızının, PSG'den ayrıldığının ilanı gibi reklam filmi
17:47 Tartıştığı eşini, arkadaşlarına hakaret ettiği için göğsünden bıçakladı
17:44 Kadınların mezarlıkta başında dua ettikleri çukurdan bebek yerine kedi ölüsü çıktı
17:41 PKK iş birlikçisi Abdülkerim Yılmaz Türkiye'ye getirildi
17:28 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yanıt: Talihsiz buluyor ve reddediyoruz
17:17 İstanbul'da öğrenci kartları, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak
17:16 Teknik direktör Ersun Yanal: Avrupa'da bizden başka AVM sayısı, futbol sahasından fazla olan ülke var mıdır, merak ediyorum
17:08 Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor
17:00 Domatesin maliyetini sıralayan çiftçi: Artık lüks oldu, parası olmayan yemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 18:15:11. #1.13#
SON DAKİKA: Dilencinin üzerinden servet çıktı: 26 bin 300 lira ve 2 bin TL'lik market çeki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement