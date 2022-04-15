Dilencinin üzerinden servet çıktı: 26 bin 300 lira ve 2 bin TL'lik market çeki - Son Dakika
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Dilencinin üzerinden servet çıktı: 26 bin 300 lira ve 2 bin TL'lik market çeki

15.04.2022 12:07

Ramazan ayında vatandaşların manevi duygularını kullanarak dilenen bir kişinin üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ve yaklaşık 2 bin lira değerinde market alışveriş çeki çıktı.

Ramazan ayında vatandaşların manevi duygularını kullanarak dilenen bir kişinin üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ve yaklaşık 2 bin lira değerinde market alışveriş çeki çıktı.

Bursa'da belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda dilenen kişilere göz açtırmıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde uygulama yaptı. Altıparmak Caddesi üzerindeki çöp konteynerin yanındaki ekmekleri yiyerek dilenen yaşlı kadından şüphelendi. Mobil ekip aracına alınarak zabıta merkezine getirilen yaşlı kadının üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ile marketlerde kullanılan 2 bin lira değerinde hediye çeki çıktı. Üzerinden çıkan para ve kartlara el konulurken kadına idari para cezası kesildi.

Dilencinin üzerinden servet çıktı: 26 bin 300 lira ve 2 bin TL'lik market çeki
Dilencinin üzerinden servet çıktı: 26 bin 300 lira ve 2 bin TL'lik market çeki
Dilencinin üzerinden servet çıktı: 26 bin 300 lira ve 2 bin TL'lik market çeki

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Dilencinin üzerinden çıkan 26 bin 300 lira nakit paraya ve hediye çeklerine el konuldu! Dilencinin üzerinden çıkan 26 bin 300 lira nakit paraya ve hediye çeklerine el konuldu! Küçükçekmece'de zabıta ekiplerinden Ramazan denetimi Küçükçekmece'de zabıta ekiplerinden Ramazan denetimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, alışveriş, Zabıta, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dilencinin üzerinden servet çıktı: 26 bin 300 lira ve 2 bin TL'lik market çeki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilencinin üzerinden servet çıktı: 26 bin 300 lira ve 2 bin TL'lik market çeki - Son Dakika
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