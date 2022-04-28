Dilencinin üzerinden servet çıktı... 26 bin lira encümen kararıyla devlete kaldı - Son Dakika
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Dilencinin üzerinden servet çıktı... 26 bin lira encümen kararıyla devlete kaldı

28.04.2022 19:32

Dilencinin üzerinden servet çıktı.

Dilencinin üzerinden servet çıktı... 26 bin lira encümen kararıyla devlete kaldı

BURSA - Ramazan ayında vatandaşların manevi duygularını kullanarak dilenen bir kişinin üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ve yaklaşık 2 bin lira değerinde market alışveriş çeki çıktı. Dilencinin üzerinden çıkan servet, Büyükşehir Belediyesi encümen kararıyla devlete kaldı.

Bursa'da belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda dilenen kişilere göz açtırmıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde uygulama yaptı. Altıparmak Caddesi üzerindeki çöp konteynerin yanındaki ekmekleri yiyerek dilenen yaşlı kadından şüphelendi. Mobil ekip aracına alınarak zabıta merkezine getirilen yaşlı kadının üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ile marketlerde kullanılan 2 bin lira değerinde hediye çeki çıktı. Dilenen kadına idari para cezası kesilirken üzerinden çıkan 26 bin 300 lira çıkan paraya Büyükşehir Belediyesi encümen kararıyla el konuldu.

Dilencinin üzerinden servet çıktı... 26 bin lira encümen kararıyla devlete kaldı
Dilencinin üzerinden servet çıktı... 26 bin lira encümen kararıyla devlete kaldı
Dilencinin üzerinden servet çıktı... 26 bin lira encümen kararıyla devlete kaldı
Dilencinin üzerinden servet çıktı... 26 bin lira encümen kararıyla devlete kaldı

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Bursa'da dilencinin üzerinden çıkan servet devlete kaldı Bursa'da dilencinin üzerinden çıkan servet devlete kaldı Millet giyim pazarı hizmete açıldı Millet giyim pazarı hizmete açıldı

Büyükşehir Belediyesi, alışveriş, Zabıta, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dilencinin üzerinden servet çıktı... 26 bin lira encümen kararıyla devlete kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilencinin üzerinden servet çıktı... 26 bin lira encümen kararıyla devlete kaldı - Son Dakika
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