Dilencinin yarım günde kazandığı para, görenleri hayrete düşürdü

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Sarıçam Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayını kullanarak vatandaşların dini duygularını sömürüp para kazanan dilencilere yönelik çalışma yaptı.

PARA ALDIĞINI FARK EDİP HAREKETE GEÇTİLER

Zabıta ekiplerinin yol kenarında dilenen bir kişiyi bir süre gözetledikten sonra sürekli para aldığını görüp yanına giderek dilencilik faaliyetini sonlandırıp zabıta müdürlüğüne götürdü.

ÜZERİNDEN 2 BİN 110 LİRA ÇIKTI

Burada yapılan üst aramasında dilenciden 2 bin 110 lira para çıkması zabıtayı bile şaşırttı. Zabıta paraya el koyarken şahsa da Kabahatler Kanunundan işlem yaptı.

İşte o dilenci ve topladığı paralar;