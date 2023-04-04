Dilencinin yarım günde kazandığı para, görenleri hayrete düşürdü - Son Dakika
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Dilencinin yarım günde kazandığı para, görenleri hayrete düşürdü

04.04.2023 10:39

Adana'nın Sarıçam ilçesinde sabah saatlerinden itibaren dilenmeye başlayan ve öğlene kadar bu işi sürdüren bir şahıs, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Gerekli işlemlerin ardından üzeri aranan duygu sömürücüden 2 bin 110 TL para çıktı.

Sarıçam Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayını kullanarak vatandaşların dini duygularını sömürüp para kazanan dilencilere yönelik çalışma yaptı.

PARA ALDIĞINI FARK EDİP HAREKETE GEÇTİLER

Zabıta ekiplerinin yol kenarında dilenen bir kişiyi bir süre gözetledikten sonra sürekli para aldığını görüp yanına giderek dilencilik faaliyetini sonlandırıp zabıta müdürlüğüne götürdü.

ÜZERİNDEN 2 BİN 110 LİRA ÇIKTI

Burada yapılan üst aramasında dilenciden 2 bin 110 lira para çıkması zabıtayı bile şaşırttı. Zabıta paraya el koyarken şahsa da Kabahatler Kanunundan işlem yaptı.

İşte o dilenci ve topladığı paralar;

Dilencinin yarım günlük mesaisi: Üzerinden 2 bin 110 lira çıktı
Dilencinin yarım günlük mesaisi: Üzerinden 2 bin 110 lira çıktı
Dilencinin yarım günlük mesaisi: Üzerinden 2 bin 110 lira çıktı
Kaynak: İHA
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Sarıçam, Zabıta, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dilencinin yarım günde kazandığı para, görenleri hayrete düşürdü - Son Dakika


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