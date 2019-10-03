Son Dakika Haberleri: Dilendiği iş merkezinde cep telefonunu böyle çaldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Dilendiği iş merkezinde cep telefonunu böyle çaldı

1 saat önce

Dilendiği iş merkezinde cep telefonunu böyle çaldıİSTANBUL - Sefaköy'de bulunan bir iş merkezinde dilenerek para toplayan bir şahıs girdiği iş yerlerinden birinin boş olmasından faydalanarak masa üzerinde bulunan cep telefonunu çaldı.

Dilendiği iş merkezinde cep telefonunu böyle çaldı

İSTANBUL - Sefaköy'de bulunan bir iş merkezinde dilenerek para toplayan bir şahıs girdiği iş yerlerinden birinin boş olmasından faydalanarak masa üzerinde bulunan cep telefonunu çaldı.

Sefaköy'de bulunan bir iş merkezine gelen bir şahıs iddiaya göre iş yerlerini dolaşarak sakat olduğunu yalanını söyleyerek para topladı. İş yerlerini dolaştığı sırada İrfan Çay isimli bir vatandaşın iş yerine giren hırsız buradan da yardım alabilmek için seslendi. Bu sırada iş yerinde kimsenin olmadığını fark eden şahıs masanın üzerinde bulunan cep telefonunu alarak cebine koydu ve iş yerinden hızla çıktı.

Telefonu çalan hırsız daha sonra hiçbir şey olmamış gibi iş merkezinden çıkarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde iş yerine giren şahıs önce içeride bir süre dolaşıyor. İş yerinde kimsenin olmadığını fark eden şahıs daha sonra masanın üzerinde bulunan cep telefonunu alarak cebine koyuyor ve iş yerinden ayrılıyor.

Şahsın iş merkezinde dilenerek para topladığını belirten İrfan Çay "Bu arkadaş buraya inşaattan düştüm belim sakat diyerek dileniyor ve para topluyor benim buraya geldiği zaman ben dışarı çıkmıştım telefonu burada görünce telefonu alarak çıkıyor" dedi.

Dilendiği iş merkezinde cep telefonunu böyle çaldı

Sefaköy, Çay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Telefonu şarja takılı halde oyun oynarken uyuya kalan genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Canlı yayındaki yasak aşk itirafı ağızları açık bıraktı: Karısının kardeşi yenge diyordu Lise öğrencisini, karnına oturup sigara içerken defalarca kez bıçaklayan caniye 14 yıl hapis verildi Boru patlayınca yükselen sular bina boyunu aştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 12:38:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dilendiği iş merkezinde cep telefonunu böyle çaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]