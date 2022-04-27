Dilendikleri paralar iç çamaşırı ve bebek arabasından çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Dilendikleri paralar iç çamaşırı ve bebek arabasından çıktı

27.04.2022 10:35
Dilendikleri paralar iç çamaşırı ve bebek arabasından çıktı

ÇORUM'da zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik düzenlediği operasyonda, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yakalandı.

ÇORUM'da zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik düzenlediği operasyonda, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yakalandı. Dilencilerin topladıkları paralar, bebek arabası ve iç çamaşırlarında bulundu.

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, dilencilere yönelik kent genelinde 50 kişilik personelle operasyon yaptı. Çok sayıda zabıta ve polisin katıldığı operasyonda ekipler, kent genelindeki camilerin bahçelerinde kontroller gerçekleştirdi. Cami önlerinde cemaatin namazdan çıkmasını bekleyen aralarında yabancı uyruklu ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yakalanarak zabıta amirliğine getirildi.

Şüphelilerden bir kadın zabıta ekiplerine "Ben daha caminin önüne yeni geldim, siftah bile yapmadım" dedi.Üzerinden çıkan nakit paralara da el konulan dilencilerin, bunları bebek arabası ve iç çamaşırlarına gizlediği ortaya çıktı. Dilencilere kişi başı 227 lira idari para cezası uygulandı.

Zabıta Müdürü Burhan Şahin, vatandaşların manevi duygularını istismar edenlere yönelik denetimleri artırdıklarını söyleyerek, devletin yetkili kurumlarının ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım ulaştırdığını hatırlattı.


Dilendikleri paralar iç çamaşırı ve bebek arabasından çıktı
Dilendikleri paralar iç çamaşırı ve bebek arabasından çıktı
Dilendikleri paralar iç çamaşırı ve bebek arabasından çıktı
Dilendikleri paralar iç çamaşırı ve bebek arabasından çıktı
Dilendikleri paralar iç çamaşırı ve bebek arabasından çıktı
Dilendikleri paralar iç çamaşırı ve bebek arabasından çıktı
Dilendikleri paralar iç çamaşırı ve bebek arabasından çıktı
Dilendikleri paralar iç çamaşırı ve bebek arabasından çıktı
Dilendikleri paralar iç çamaşırı ve bebek arabasından çıktı
Dilendikleri paralar iç çamaşırı ve bebek arabasından çıktı
Dilendikleri paralar iç çamaşırı ve bebek arabasından çıktı
Dilendikleri paralar iç çamaşırı ve bebek arabasından çıktı
Dilendikleri paralar iç çamaşırı ve bebek arabasından çıktı
YORUMLAR
500
Didim'de zabıtalara sezon öncesi eğitim Didim'de zabıtalara sezon öncesi eğitim Kars'ta dilencinin üzerinden 5 bin 400 lira çıktı Kars'ta dilencinin üzerinden 5 bin 400 lira çıktı

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dilendikleri paralar iç çamaşırı ve bebek arabasından çıktı - Son Dakika


Son Dakika
10:34 Bakan Akar, Pençe-Kilit Operasyonu'ndaki son durumu paylaştı: 57 terörist etkisiz hale getirildi
10:27 Eski AK Partili vekil Gezi kararını eleştirince Uşak Valisi olan eşi merkeze çekildi
10:09 Seda Sayan yeni eşiyle arasındaki yaş farkı haberlerine fena bozuk: Adamın 11 yaşında çocuğu var
10:06 İktidar da muhalefet de "dönsünler" derken, "Suriye'ye dönmem" diyen mültecilerin oranı yüzde 78'e çıktı
10:02 Doğu Perinçek'ten Gezi kararlarına tepki: Gezi'de biz de vardık, güçleri yetiyorlarsa beni de alsınlar!
10:00 Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Hızlı tren toplu taşıma değildir
09:53 Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Türkan, Somer'e bir şans daha verecek mi?
09:42 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Safiye'nin aldığı radikal ne?
09:33 İstanbul'da yeniden müsilaj korkusu: Ulusal çapta kampanya çağrısı yapıldı
09:30 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler yaşandı? Sanem ve Efe arasındaki kavga son mu buldu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 10:42:11. #1.11#
SON DAKİKA: Dilendikleri paralar iç çamaşırı ve bebek arabasından çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement