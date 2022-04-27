DİLENDİKLERİ PARALAR İÇ ÇAMAŞIRI VE BEBEK ARABASINDAN ÇIKTI - Son Dakika

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ÇORUM'da zabıta ekiplerince dilencilere yönelik operasyonda çocukların da aralarında bulunduğu 10 dilenci yakalandı. Topladıkları paraları, bebek arabası ve iç çamaşırlarına gizlediği belirlenen dilencilere para cezası uygulandı. Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan Kadir Gecesi ve bayram arifesi öncesi dilencilere yönelik kent genelinde 50 kişilik personel ile operasyon düzenlendi. Çok sayıda zabıta ve polisin katıldığı dilenci operasyonunda ekipler, kent genelinde bulunan çok sayıda camilerin bahçelerini kontrol etti. Cami önlerinde cemaatin namazdan çıkmasını bekleyen aralarında yabancı uyruklu ve çocuklarında bulunduğu 10 kişi yakalanarak zabıta amirliğine getirildi.

Cami önünde dilenirken yakalanan dilenci bir kadın zabıta ekiplerine 'Ben daha caminin önüne yeni geldim, siftah bile yapmadım' dedi.

Kişi başı 227 lira idari para cezası uygulanan ve üzerinden çıkan nakit paralara da el konulan dilencilerin, topladkları paraları, bebek arabası ve iç çamaşırlarına gizlediği ortaya çıktı.

Zabıta Müdürü Burhan Şahin, vatandaşların manevi duygularını istismar edenlere yönelik denetimleri artırdıklarını söyleyerek, devletin yetkili kurumlarının ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım ulaştırdığını hatırlattı.