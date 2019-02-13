Son Dakika Haberleri: Dilendikleri Paraları Balık ve Ekmek İçine Gizlediler

Dilendikleri Paraları Balık ve Ekmek İçine Gizlediler

6 saat önce

BATMAN'da zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik düzenlediği denetimde, Suriye uyruklu bazı kişilerin, topladıkları paraları ekmek ve balık içerisine gizlemesi şaşırttı.

Dilendikleri Paraları Balık ve Ekmek İçine Gizlediler, System.String[]
BATMAN'da zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik düzenlediği denetimde, Suriye uyruklu bazı kişilerin, topladıkları paraları ekmek ve balık içerisine gizlemesi şaşırttı.

Batman Belediyesi zabıta ekipleri, dilenerek haksız kazanç sağlayanlara yönelik denetim yaptı. Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu bazı kişilerin, vatandaşlardan topladığı paraları ekmek ve balık içerisine gizlediğini belirledi. Ekiplerin de şaşkınlıklarını gizleyemediği denetimde 150 TL ele geçirilirken, dilencilik yapanlar hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldı. - Batman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:57 Kaynak: DHA

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