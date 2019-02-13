Dilendikleri Paraları Balık ve Ekmek İçine Gizlediler
6 saat önce
BATMAN'da zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik düzenlediği denetimde, Suriye uyruklu bazı kişilerin, topladıkları paraları ekmek ve balık içerisine gizlemesi şaşırttı.
BATMAN'da zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik düzenlediği denetimde, Suriye
uyruklu bazı kişilerin, topladıkları paraları ekmek ve balık içerisine gizlemesi şaşırttı. Batman Belediyesi
zabıta ekipleri, dilenerek haksız kazanç sağlayanlara yönelik denetim yaptı. Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu bazı kişilerin, vatandaşlardan topladığı paraları ekmek ve balık içerisine gizlediğini belirledi. Ekiplerin de şaşkınlıklarını gizleyemediği denetimde 150 TL ele geçirilirken, dilencilik yapanlar hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldı. - Batman
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:57 Kaynak: DHA
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