Dilendirdiği karısı parayı vermedi! Çocuğunun önünde tekme tokat darbetti - Son Dakika
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Dilendirdiği karısı parayı vermedi! Çocuğunun önünde tekme tokat darbetti

14.10.2022 14:09

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dilendirdiği karısının topladığı parayı alamayan şahıs, kadını küçük kızının gözleri önünde tekme tokat dövdü. Olayı öğrenen çiftin yakınları arasında çıkan kavgada ise şişe ve sandalyeler kullanıldı.

Dün sabah Manavgat'ın en büyük pazarlarından olan perşembe pazarında yaşanan olayda dilencilik yaptığı iddia edilen şahıslar arasında çıkan kavga çevredeki vatandaşlar ve belediye zabıtaları tarafından güçlükle önlendi. Kavga anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE TEKME TOKAT DÖVDÜ

Pazar yakınlarında karısı olduğu belirtilen kadını kuytu bir köşede kıstıran şahıs, istediği parayı alamayınca kadını tekme tokat dövdü. Araya vatandaşlar ve zabıtalar girerken, kadını döven şahıs kucağındaki çocuğu alarak, kadını altınlarını çalmakla suçlayıp olay yerinden ayrıldı.

Dilendirdiği karısından parayı alamayınca çocuğunun önünde tekme tokat dövdü

KADININ YAKINLARI DA KAVGAYA DAHİL OLDU

Olayı öğrenen kadının yakınları ile döven şahsın yakınları arasında daha sonra kavga çıktı. Perşembe pazarındaki turistlerin gözleri önünde yaşanan kavgada sandalye ve şişeler havada uçuşurken, bir kadın kırdığı şişenin parçasıyla karşı tarafa saldırdı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavga zabıtalar ve vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, kavgaya karışanlar hızla uzaklaştı.

Dilendirdiği karısından parayı alamayınca çocuğunun önünde tekme tokat dövdü

SİGARA ÇALINDI İDDİASI

Öte yandan, kavganın yaşandığı yerin yakınındaki bir marketin turistlere satmak için işyerinin önünde kurduğu stantta bulunan sigaralardan 3-4 kartonunun kavgaya karışanların çocukları tarafından çalındığı belirlendi.

YORUMLAR
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Dilencilerin meydan savaşı kamerada... Dilendirdiği karısından para almadı, çocuğunun gözü önünde böyle dövdü Dilencilerin meydan savaşı kamerada... Dilendirdiği karısından para almadı, çocuğunun gözü önünde böyle dövdü Son dakika 3. sayfa: Hırsızların kestiği kablo orman yangınına neden oldu Son dakika 3. sayfa: Hırsızların kestiği kablo orman yangınına neden oldu
Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dilendirdiği karısı parayı vermedi! Çocuğunun önünde tekme tokat darbetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dilendirdiği karısı parayı vermedi! Çocuğunun önünde tekme tokat darbetti - Son Dakika
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