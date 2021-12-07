Dilendirilen 6 çocuğun ailesine işlem yapıldı - Son Dakika

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından Kasım ayında yapılan çalışmalarda dilencilik yapan 6 çocuğun ailesine işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre 1 - 30 Kasım tarihleri arasında Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 6 aileye, Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan, 1 kişiye ise Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden işlem yapıldı, 2 kişi zabıtaya teslim edildi.

Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kamuoyunu rahatsız eden dilenciliği önleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - KAYSERİ