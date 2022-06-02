Dilendirilen küçük çocuğun uzman eşliğinde söyledikleri yürek parçaladı - Son Dakika
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Dilendirilen küçük çocuğun uzman eşliğinde söyledikleri yürek parçaladı

02.06.2022 17:19

Düzce'de dilencilik yapan kişiler zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan kişilerin yanında bulunan küçük çocuk, uzman eşliğinde alınan ifadesinde, annesinin parayı aldıktan sonra tekrar dilendirmeye gönderdiğini anlattı. Daha önceden bu işi bilmediklerini de belirten çocuk, "Bize bu işi ninem öğretti" dedi.

Düzce Belediyesi zabıta ekipleri, cadde, köprü, üst geçit ve trafik ışıklarında dilencilik yapanlara göz açtırmıyor. Bu çerçevede ekipler, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ile birlikte dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Dilenen şahıslar ekipler tarafından yakalandı.

Böyle anne de nine de olmaz olsun! Dilendirilen küçük kızın söyledikleri vicdanları sızlattı

"ANNEN PARAYI ALDIKTAN SONRA YENİDEN DİLENDİRMEYE GÖNDERİYOR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte zabıta karakoluna götürülen çocuk, annesinin dilendikleri parayı aldıktan sonra yeniden dilenmeye gönderdiğini söyledi.

Böyle anne de nine de olmaz olsun! Dilendirilen küçük kızın söyledikleri vicdanları sızlattı

"BİZ BU İŞİ BİLMİYORDUK, NİNEM ÖĞRETTİ"

Düzce'ye Adapazarı'ndan geldiğini kaydeden küçük çocuk, topladıkları paraları cepleri olmadığı için ablalarına verdiklerini söyleyerek, "Biz bu işi önceden bilmiyorduk, bize ninem öğretti. Biz temizliği biliyorduk" dedi.

Böyle anne de nine de olmaz olsun! Dilendirilen küçük kızın söyledikleri vicdanları sızlattı
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dilendirilen küçük çocuğun uzman eşliğinde söyledikleri yürek parçaladı - Son Dakika


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