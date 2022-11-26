Dilendirilirken kaldırımda ayağı takılıp düşen küçük çocuk aracın altında kaldı - Son Dakika
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Dilendirilirken kaldırımda ayağı takılıp düşen küçük çocuk aracın altında kaldı

26.11.2022 11:39
Dilendirilirken kaldırımda ayağı takılıp düşen küçük çocuk aracın altında kaldı

Antalya'da annesi tarafından dilendirildiği iddia edilen çocuk, çıktığı restorandan yolun karşısına geçmek isterken ayağının refüje takılması sonucu yoldan gecen aracın altında kaldı.

Antalya'da annesi tarafından dilendirildiği iddia edilen çocuk, çıktığı restorandan yolun karşısına geçmek isterken ayağının refüje takılması sonucu yoldan gecen aracın altında kaldı. Vatandaşlar tarafından aracın altından çıkarılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Muratpaşa İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 680 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; restorandan çıkan küçük çocuk karşı yönde bekleyen annesinin yanına geçmek istedi. Bu sırada orta refüjde birden ayağı takılarak yola düşen 8 yaşındaki A. G, yoldan geçen ticari aracın altında kaldı. Küçük çocuğun yardımına ilk olarak vatandaşlar koştu. Vatandaşların kriko ile aracı kaldırarak kurtardığı küçük çocuk, sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuğun hayati tehlikesi devam ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Küçük çocuğun bölgede tüm işletmeleri gezerek dilendiği, kazanın da A.G.'nin yolun karşısındaki annesinin yanına koşarken meydana geldiği öğrenildi. Kaza yerinde ise küçük çocuğunun ayakkabının kaldığı görüldü.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Elinde poşetle restorandan çıkan çocuğun sağına soluna baktıktan sonra karşıya geçerken refüjde ayağının takılıp yola düşmesiyle aracın altında kaldığı görüldü.

Kazayı gören Hüseyin Öğeren, "Çalışıyorduk, çocuk yoldan karşıya geçiyordu. Çocuk geçerken düştü arabada aniden gelince, biranda arabanın altında kaldı. Karşıdan ustalar geldi krikoyla aracı kaldırmaya çalıştılar, çocuğu aracın altından çıkardık. Çocuk ağlamaya başladı, sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı, dilencilere benziyordu" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Muratpaşa, Antalya, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dilendirilirken kaldırımda ayağı takılıp düşen küçük çocuk aracın altında kaldı - Son Dakika

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