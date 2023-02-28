Çorlu'da zabıta ekipleri Atatürk Bulvar üzerinde dilencilik yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Işıklı kavşakta kucağında yüzü görünmeyecek şekilde sarılı bebekle dilencilik yapan B.B. adlı kadın, zabıta ekiplerine direndi. Zabıta kucağındaki kundağı açtığında bebek yerine oyuncak bez ayı çıktı. Zabıta Müdürlüğü 'ne götürülen ve üzerinden para çıkmayan B.B.'ye 617 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Zabıta, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dilenen kadının kucağındaki kundaktan bebek değil oyuncak ayı çıktı - Son Dakika

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