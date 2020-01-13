Dilenerek değil vatandaşı eğlendirerek para kazanıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Dilenerek değil vatandaşı eğlendirerek para kazanıyorlar - Son Dakika

Dilenerek değil vatandaşı eğlendirerek para kazanıyorlar

6 saat önce

Gaziantep'te bir grup genç, sokaklarda dilenerek değil, sokaklarda çeşitli enstrümanlar çalıp insanları eğlendirerek para kazanıyor.

Dilenerek değil vatandaşı eğlendirerek para kazanıyorlar, System.String[]

Gaziantep'te bir grup genç, sokaklarda dilenerek değil, sokaklarda çeşitli enstrümanlar çalıp insanları eğlendirerek para kazanıyor.


Türkiye'nin pek çok noktasında milli ve manevi duyguları sömürerek dilenen ve haksız kazanç sağlayan insanların aksine Gaziantep'teki bir grup genç, sokaklarda yeteneklerini sergileyerek geçimini sağlıyor. Kalabalık cadde ve sokakların köşe başlarında görülmesi mümkün olan gençler, çaldığı şarkılarla vatandaşları eğlendirirken kendileri de aile bütçelerine destek sağlama imkanı buluyor.


Zaman zaman Gaziantep'in tarihi Karagöz Caddesi'nde bir köşe başında kültürel ezgileri seslendiren küçük sanatçılar, yaptıkları işle vatandaşların da takdirini topluyor.


Yaşadıkları maddi imkansızlıklara rağmen dilenmeyi düşünmediklerini belirten gençler, babalarından öğrendikleri çalgı ve çengilerle sokak sokak gezerek, şarkılar çalarak para kazanmanın yolunu seçtiklerini ifade etti. Şarkı söyleyerek para kazanmaya çalıştıklarını anlatan gençler "Biz kendi çapımızda sokak çalgıcılığı yapıyoruz. Bu şekilde ekmek parası kazanıp harçlığımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Geçimimizi bu yolla sağlamaya çalışıyoruz ve vatandaşlar da bizi izleyip destek oluyor. İnsanlar bizi sevindiriyor biz de onları eğlendiriyoruz. Biz dilencilik yapmıyoruz, alnımızın teriyle sokak sokak çalgı çalıp para kazanmaya çalışıyoruz" dediler.


Çocukları ilgiyle izleyen Ömer Çelik isimli bir vatandaş ise, "Gençlerin, çocukların gidip dilencilik ve hırsızlık yapmak yerine böyle aktivitelerde bulunması daha iyi. Burada hem çalıp sanatsal bir faaliyet yapıyorlar hem de vatandaşları eğlendiriyorlar. Vatandaşlar da bunun karşılığında gönüllerinden ne koparsa onu veriyor. Yani bu çocuklar ekmeklerini kendi becerileri ile çıkarıyorlar. Hırsızlık, dilencilik yapmaktansa, uyuşturucuya alışmaktansa çocukların böyle şeyler yapması daha iyi" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Türkiye, Genç, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin ilk ruhsatlı kadın çilingiri 30 yıldır müşterilerini şaşırtıyor
Korku evinde yapılan evlilik teklifi, ilginç görüntülere sahne oldu Arnavutköy'de mantar aramaya giden iki kişi battaniyeye sarılı kadın cesedi buldu Lüks ve ultra lüks otomobil satışlarında rakamlar belli oldu! Geçen sene 20 Ferrari satıldı

Son Dakika Haberleri
15:56 Cezaevinden firar etti, sevgilisinin evinde saklanırken yakalandı - Son Dakika Haber
15:56 Öldürülen öğrencinin sırası karanfillerle donatıldı - Son Dakika Haber
15:53 Aranan 3 şahıs cezaevine teslim edildi - Son Dakika Haber
15:52 Amasya'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika Haber
15:52 Ankara'da onlarca liseli tekme tokat birbirine girdi - Son Dakika Haber
15:30 Lüks ve ultra lüks otomobil satışlarında rakamlar belli oldu! Geçen sene 20 Ferrari satıldı - Son Dakika Haber
15:11 Microsoft, Milyonlarca insanın kullandığı Windows 7 desteğine son veriyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 16:01:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dilenerek değil vatandaşı eğlendirerek para kazanıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]