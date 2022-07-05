"DİLENMEYEN" DİLENCİLER

BURSA Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte halkın manevi duygularını istismar eden 45 kişiyi yakaladı. Ekipler, dilenmediklerini söyleyen dilencilerin her birine 277'şer TL idari para cezası yazdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Kurban Bayramının yaklaşmasıyla nedeniyle artan dilencilere karşı uygulama yaptı. Kentin kalabalık yerlerinde dilenerek vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilenciler, resmi ve sivil zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Ekipleri karşısında gören bazı dilenciler, dilenmediklerini iddia etti. Çocuklarıyla birlikte dilenenlerinde bulunduğu 45 dilenci Zabıta Müdürlüğü binasına getirildi. Burada yapılan üst aramalarında dilencilerin üzerinden çıkan toplam 2 bin 703 TL para tutanakla kayıt altına alındı. Her birine 277'şer TL idari para cezası kesilen dilenciler daha sonra serbest bırakıldı.

Uygulama hakkında bilgi veren yetkililer, özellikle dini günler öncesinde dilencilik olayların arttığını belirterek, yapılan uygulamaların artarak devam edeceğini belirtti.