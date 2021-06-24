Diletta Leotta'nın başkasıyla öpüşmesini sineye çekmişti! Can Yaman, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı

Türkiye'de ve İtalya'da magazin gündeminden düşmeyen iki isim Can Yaman ile Diletta Leotta'nın aşkı tam gaz devam ediyor. Can Yaman'la ilişki yaşadığı sırada iş insanı Ryan Friedkin'le öpüştüğü anlar objektiflere yansıyan ünlü spor spikeri, sevgilisi tarafından affedildi.

LEOTTA'YI AİLESİYLE TANIŞTIRDI

İkili arasındaki ilişkide yeni bir boyuta geçildi. Buna göre ünlü oyuncu Can Yaman'ın İtalyan sevgilisini ailesiyle tanıştırdığı öğrenildi. Ailesi ve sevgilisiyle Boğaz turu yapan Yaman'ın neşeli halleri dikkat çekti. Güldem Yaman'ın müstakbel gelini Diletta Leotta ile samimi pozları da gözden kaçmadı.

Diğer yandan, aileleri tanıştırma boyutuna kadar gelen iki aşık Can Yaman ile Leotta'nın yakın zamanda evlilik kararı alabileceği konuşuluyor.