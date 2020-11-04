Dilhan Şeşen: Şeker kabıyla beste yaptım - Son Dakika

Dilhan Şeşen: Şeker kabıyla beste yaptım

04.11.2020 13:34
Dilhan Şeşen: Şeker kabıyla beste yaptım, System.String[]

? Sözü ve müziği size ait olan ikinci single'ınız "Kaçtım" yayınlandı.

? Sözü ve müziği size ait olan ikinci single'ınız "Kaçtım" yayınlandı. Peki, neden ve nelerden kaçtınız da bu şarkı ortaya çıktı?

İç sesimi duyup da ona kulak asmadığım bir zamanda çok mutlu bir günde çıktı "Kaçtım". Biraz çelişkili duyulabilir ama pek de öyle değil. Kendi içimde sıkışıklıklar hissettiğim bir zaman içerisinde güzel bir günde yazdım. İşler yolunda gitmiyorken biz de yokuş aşağı gittiğimiz anlamına gelmiyor. Her sıkıntının sonrasında yokuş yukarı depar atıyoruz hem de çok büyük bir rahatlıkla. Karşılaştığımız zorluklar karşısındaki tutumlarımız bizi biz yapan değerlerin bir parçası. Görebilmek çok önemli. Anlatırken şarkıyı yazmamın üstünden birkaç yıl geçmesinin verdiği bir rahatlık var. Mış gibi yaptığımız her an ufak ufak kaçışlar gibi... Mutluymuş gibi, önem veriyormuş gibi, biliyormuş, sakinmiş gibi... Şarkı benden çıkıp size ulaştığı için neden ve nelerden kaçtığım önemini yitiriyor.

? Bu şarkı bir buçuk yıllık bir aranın ardından geldi. Bu sürede neler yaptınız?

Dolu dolu bir buçuk yıl geçirdiğime inanıyorum. Okudum, yazdım, yeni besteler yaptım, resim yapmaya başladım, seramiğe meraklandım. Aşık oldum. İki kez evi ve kendimi taşıdım, kedilerimle ev arkadaşı oldum, ailemi daha çok tanıdım. Herkesle ve her şeyle tekrar ve tekrar tanışmayı, merak duymayı kendime tembihledim. İçimdeki dengenin kokularını aldım, zaman zaman dağıldım sonra tekrar nasıl dengeye getirebileceğime baktım. Çok hastalandım, daha çok iyileştim.

Şeker kabıyla

beste yaptım

? Pandemi size neler öğretti?

Teslim olmayı, koşullara göre hareket etmeyi, şükran duymayı, bağışıklık sistemimi kuvvetli tutmayı, hızla akan zaman içinde kendi içimde durabilmeyi, sabrı, evde hayatın süper olduğunu... Hastalara, hasta yakınlarına şifalar dilerim.

? Bundan sonra bizleri nasıl şarkılar bekliyor?

Geçen gün şeker kabıyla beste yaptım. Ne gelirse içimden dile dökmek isteyeceğim, onu da nasıl bir müzikle birleştireceğimi bilmiyorum. Çıkan hiçbir şey zaten çıktığı gibi kalmıyor. Dönüşe dönüşe tadını kıvamını bulur. Bir sonraki teklimin adı sanırım "Ha-Ha-Ha".

Sanatla içli dışlı bir ailede büyüdüm

? Şarkı, karanlık bir havada giderken aniden temposu yükseliyor. Umut veren de bir yapısı var. Bu dengeyi nasıl sağladınız?

Umut verdiğine çok memnun oldum. Arkadaşlarım yazdığım sözleri sert buldu. Bana da çok ferah ve aynı şekilde umut verici geliyor "Kaçtım"ın sözleri. İşin içinde kabul var. Kabul varsa işin büyük bir yükü zaten kalktı omuzlardan. O zaman yeni yolumuza devam...

"Kaçtım" akustik olarak ortaya çıkmıştı. Emre Kuvvetli ve Cihan Reşit Köse'yle bir araya gelip şarkının alt yapılarını hazırladık. Şarkının benim yaptığım versiyonu bir zürafanın ip üstünde yürümesine benziyordu. Emre ve Cihan'la şarkının ihtiyacı neyse onu tam olarak verebildik. Tolga Şişko gitarları çaldı. Vokaller için Barış Baykan'la çalıştık. Mix'ini ve mastering'ini Orçun Ayata yaptı.

? Şarkının klibi de yalınlığıyla kendini sonuna kadar izlettiriyor. 3 ayrı klip çekilmiş ama bu versiyonu seçmişsiniz. Neden?

Yalınlığı hoşuma gitti... Yanan arabalar, dans eden kadınlar, hep bir hareket hali gibi plastikler bir dünya değil de gündelik yaşantımın tüm durağanlığıyla klipte görülmesini istedim. Çok güzel bir klip daha çekmiştim. Tatlı bir kız, cool pozlar falan ama öyle oynamak istemedim. Kendimi olduğumdan şaşaalı göstermek kalbime çok yakın değil, onu anladım.

? Müzisyen bir aileden geliyorsunuz. Büyük amcanız İlhan Şeşen, babanız Burhan Şeşen... Böyle bir genetik mirasla müziğin içine doğunca sanatın çok da dışında kalınmıyor, değil mi?

Küçük amcam da canım Gökhan Şeşen. Sanatla epey içli dışlı bir ailede büyüdüm, normalim bu oldu. Anne tarafında da baba tarafında da hep sanatın bir dalına tutunmuşlar, meslek edinmemiş olsalar dahi. Sanatın dışında kalma durumunu çok bilmiyorum...

Dilhan Şeşen: Şeker kabıyla beste yaptım

Şarkı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Dilhan Şeşen: Şeker kabıyla beste yaptım - Son Dakika Magazin


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