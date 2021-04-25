Dili boğazına kaçan çocuk ilk yardımla kurtarıldı - Son Dakika

Dili boğazına kaçan çocuk ilk yardımla kurtarıldı

25.04.2021 21:04

Bartın'da meydana gelen olayda dili boğazına kaçan ve nefes alamayan çocuk, ilk yardım bilgisine sahip bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Bartın'da meydana gelen olayda dili boğazına kaçan ve nefes alamayan çocuk, ilk yardım bilgisine sahip bir vatandaş tarafından kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Okulak Mahallesinde yer alan bir minibüs durağında meydana geldi. Duraktaki boş alanda metal market arabasını iterek ilerleyen 6 yaşındaki Ege Tahtasız, dengesini kaybederek düştü. Market arabası üstüne düşen çocuğun dili boğazına kaçtı. Acı içinde yerden kalkarak koşmaya başlayan ve birkaç adım attıktan sonra sendeleyerek yeniden düşen çocuk, bu sırada eşinin dükkanında oturan ve olayı görüp dışarıya çıkan Güçlü Ocakçı'nın (47) bulunduğu yere doğru yöneldi.

Çocuğun nefes alamadığını fark eden Ocakçı, ilk olarak çocuğun boğazına bir şey kaçtığını düşünerek ilk yardımda bulunmaya çalıştı. Saniyeler içinde çocuğun ağzının kapalı olduğunu ve morarmaya başladığını fark eden Ocakçı, bu defa çocuğun ağzının kapalı olduğunu ve dişlerini de sıktığını fark etti. Ocakçı önce çocuğun ağzını açtı ardından boğazına kaçan dilini parmaklarıyla çekip düzeltti. Bu müdahaleden sonra nefes almaya başlayan çocuk, Ocakçı'nın ilk yardımı sayesinde hayata tutundu. O anlarsa saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bartın Belediyesinde çalıştığını ve ilk yardım eğitimine sahip olduğunu belirten Ocakçı, "Mahallemizin ufak çocukları buralarda çok koşuştururlar oynarlar. Özellikle Pazar günleri arabalar olmadığı zamanlar buralar onların oyun alanları. Bizde buradan gerek kameralarla gerek kendimiz gözetliyorum. Kendi çocuğum da var o yaşlarda. Yine tesadüfen bir çocuğun düşüş anına şahit oldum. Hemen gayri ihtiyari çocuğu yerden kaldırmak veya susturmak ağlıyorsa gönlünü almak için kalktım. Çocuk mosmor morarmıştı. Boğazına bir şey kaçtığını düşündüm. Ters çevirip ilk yardım hareketlerini yapmaya çalıştım fakat ağzı kitli olduğu için bir şey olsa da çıkaramayacağımı fark ettim ve dişlerini açmaya karar verdim. Dişlerini sımsıkı sıkmıştı. Artık son nefesiydi çocuğun gözleri filan yukarı kaydıydı artık. O can havliyle açtım ağzını çocuğun dili dönmüş arkaya doğru gitmiş nefes alamıyordu. Parmağımı kanca gibi yapıp yukarı çekince çocuk bir çığlık attı ve ağlamaya başladı. O saniyeler o anlarda yaşadığım şeyi kimseye anlatamam. Çok zor bir an yaşadım" dedi.

Kendisinin ilk yardım eğitimi aldığını ve tüm insanların bu eğitimi almaları gerektiğini söyleyen Ocakçı, "Soğukkanlı olmak bu tür durumlarda çok önemli. ve ilk yardım bilgileri tüm ebeveynlere, sadece ebeveynlere değil tüm insanlara öğretilmeli bu tür hareketler. Bartın Belediyesinde biz bu eğitimleri aldık. Sertifikam da var. Tabi onun da çok büyük faydası oldu. Görsel olarak bize göstermişlerdi. Çocuğun boğazına bir şey kaçınca ne olur göstermişlerdi. Onların da faydasını gördük" ifadelerini kullandı.

Ocakçı eşinin iş yerine ait güvenlik kameralarından olayın yaşandığı anları saniye saniye izlerken minik çocuğun hayatını kurtardığı için büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

(Bülent Bostancı/İHA)

Dili boğazına kaçan çocuk ilk yardımla kurtarıldı
Dili boğazına kaçan çocuk ilk yardımla kurtarıldı
Dili boğazına kaçan çocuk ilk yardımla kurtarıldı
Dili boğazına kaçan çocuk ilk yardımla kurtarıldı

İlk Yardım, Minibüs, Bartın, Metal, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Dili boğazına kaçan çocuk ilk yardımla kurtarıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kabine yarın toplanıyor! Ana gündem maddesi herkesi üzecek Kabine yarın toplanıyor! Ana gündem maddesi herkesi üzecek Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! Güneşli günler geri dönüyor Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! Güneşli günler geri dönüyor Yine Harun Tekin yine hata! Kasımpaşa'dan Hajradinovic ikramı geri çevirmedi Yine Harun Tekin yine hata! Kasımpaşa'dan Hajradinovic ikramı geri çevirmedi Beşiktaş yenilgisiyle birlikte Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi Beşiktaş yenilgisiyle birlikte Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi ABD ordusu, Afganistan'dan çekilmeye başladı ABD ordusu, Afganistan'dan çekilmeye başladı Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında öldü öldü dirildi ama maçı 3-2 kazanmayı başardı Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında öldü öldü dirildi ama maçı 3-2 kazanmayı başardı Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 38 bin 553 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 38 bin 553 yeni vaka tespit edildi VeBitcoin CEO'su İlker Baş'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Aylık geliri dudak uçuklattı VeBitcoin CEO'su İlker Baş'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Aylık geliri dudak uçuklattı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Maçın başında hatasıyla gol yediren Harun Tekin, son anlarda bir de penaltı yaptırdı Maçın başında hatasıyla gol yediren Harun Tekin, son anlarda bir de penaltı yaptırdı         
22:18
Harun'un hatası sonrası maçı tribünden izleyen Altay Bayındır ve Başkan Ali Koç yıkıldı Harun'un hatası sonrası maçı tribünden izleyen Altay Bayındır ve Başkan Ali Koç yıkıldı         
21:55
Şiddete uğrayan kadını korumak isteyen genç, saldırgan tarafından darbedildi Şiddete uğrayan kadını korumak isteyen genç, saldırgan tarafından darbedildi         
21:26
Biden'ın skandal 'soykırım' açıklaması sonrası Pakistan'dan Türkiye'ye destek Biden'ın skandal 'soykırım' açıklaması sonrası Pakistan'dan Türkiye'ye destek         
20:45
Kimsenin yapamadığını yaptı! Uçan tekme ile magandayı yaptığına pişman etti Kimsenin yapamadığını yaptı! Uçan tekme ile magandayı yaptığına pişman etti         
20:37
Halayıyla meşhur televizyon kanalı yayın hayatına geri dönüyor Halayıyla meşhur televizyon kanalı yayın hayatına geri dönüyor         
19:59
Tuzla-Adana Demir maçında şike yapılacağına yönelik binlerce Tweet atıldı, taraftarlar birbirine girdi Tuzla-Adana Demir maçında şike yapılacağına yönelik binlerce Tweet atıldı, taraftarlar birbirine girdi         
19:33
Beyaz çarşaflı şaka yapan gençler, Ramazan davulcusuna ecel terleri döktürdü Beyaz çarşaflı şaka yapan gençler, Ramazan davulcusuna ecel terleri döktürdü         
19:04
Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip, TikTok'ta paylaştılar Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip, TikTok'ta paylaştılar         
16:11
Ramazan'ın maneviyatına yakışan tablo! Halk otobüsü şoförü iftar yemeğini yolcu ile paylaştı Ramazan'ın maneviyatına yakışan tablo! Halk otobüsü şoförü iftar yemeğini yolcu ile paylaştı         
15:24
Haberler kötü! Dünyanın seferber olduğu kayıp denizaltı üç parçaya ayrılmış halde bulundu Haberler kötü! Dünyanın seferber olduğu kayıp denizaltı üç parçaya ayrılmış halde bulundu         
15:22
Sahur vakti kabusu yaşadı! Bir anda karşısına çıkınca davulu bile bırakıp kaçtı Sahur vakti kabusu yaşadı! Bir anda karşısına çıkınca davulu bile bırakıp kaçtı         
13:17
Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etmişti! Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etmişti! Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı         
11:43
Binlerce kişi ziyaret ediyor! Tarladan bizzat topladıkları çileği 15 liraya satın alıyorlar Binlerce kişi ziyaret ediyor! Tarladan bizzat topladıkları çileği 15 liraya satın alıyorlar         
11:07
Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı         
09:10
Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı         
00:20
Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok         
21:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2021 22:44:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dili boğazına kaçan çocuk ilk yardımla kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei