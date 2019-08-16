Dili boğazına kaçan çocuğu jandarma kurtardı
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Kahramanmaraş'ta ailesiyle yürüdüğü sırada düşen ve dili boğazına kaçan çocuk, jandarma ekibinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:39 Kaynak: AA
'ta ailesiyle yürüdüğü sırada düşen ve dili boğazına kaçan çocuk, jandarma ekibinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.
Merkez Onikişubat
ilçesine bağlı Ilıca
Mahallesi'ndeki kaplıcalara tatile gelen aile, yolda gezinti yaparken 2 yaşındaki çocukları C.B. dengesini kaybederek düştü.
Bu sırada dili boğazına kaçan ve nefes almakta zorlanan çocuğun ailesi bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Olay yerinden geçen jandarma ekipleri ilk müdahaleyi yaparak çocuğun nefes almasını sağladı.
Daha sonra jandarma aracına alınan çocuk, Ilıca Aile Sağlığı Merkezine götürüldü.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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