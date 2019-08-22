Son Dakika Haberleri: Dili boğazına kaçan çocuk ölümden döndü
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Dili boğazına kaçan çocuk ölümden döndü

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bisikletten dengesini kaybedip yere düşen ve dili boğazına kaçan çocuk çevredeki bir vatandaş tarafından dili çıkartılarak kurtarıldı.

Dili boğazına kaçan çocuk ölümden döndü, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bisikletten dengesini kaybedip yere düşen ve dili boğazına kaçan çocuk çevredeki bir vatandaş tarafından dili çıkartılarak kurtarıldı.


Olay Pazaryeri ilçesi Zübeyde Hanım caddesinde meydana geldi. Bisiklet pedalının kırılması sonucu dengesini kaybeden 14 yaşındaki erkek çocuğu İ.A. yere düştü. Olay yerinden geçen Ender Metin isimli vatandan kazayı görüp çocuğun yardımına koştu. Çevrede toplanan kalabalık sağlık ekipleri haber verirken, çocuğun dilinin boğazına kaçtığını fark eden Metin, ambulans gelinceye kadar çevredeki vatandaşların da yardımı ile ilk müdahaleyi yaparak İ.A.'nin boğazına kaçan dilini çıkarttı. Olay yerine gelen ambulansla Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu olduğu bilgisine ulaşıldı. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:36 Kaynak: İHA
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