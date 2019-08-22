Son Dakika Haberleri: Dili boğazına kaçan çocuk ölümden döndü
Son Dakika Yerel Haber

Dili boğazına kaçan çocuk ölümden döndü

1 saat önce

Dili boğazına kaçan çocuk ölümden döndü Olay yerinden geçen vatandaş ilk müdahaleyi yaparak çocuğun boğazına kaçan dilini çıkardıBİLECİK - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bisikletten dengesini kaybedip yere düşen ve dili boğazına kaçan çocuk çevredeki bir vatandaş tarafından dili...

Dili boğazına kaçan çocuk ölümden döndü

Olay yerinden geçen vatandaş ilk müdahaleyi yaparak çocuğun boğazına kaçan dilini çıkardı

BİLECİK - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bisikletten dengesini kaybedip yere düşen ve dili boğazına kaçan çocuk çevredeki bir vatandaş tarafından dili çıkartılarak kurtarıldı

Olay Pazaryeri ilçesi Zübeyde Hanım caddesinde meydana geldi. Bisiklet pedalının kırılması sonucu dengesini kaybeden 14 yaşındaki erkek çocuğu İ.A. yere düştü. Olay yerinden geçen Ender Metin isimli vatandan kazayı görüp çocuğun yardımına koştu. Çevrede toplanan kalabalık sağlık ekipleri haber verirken, çocuğun dilinin boğazına kaçtığını fark eden Metin, ambulans gelinceye kadar çevredeki vatandaşların da yardımı ile ilk müdahaleyi yaparak İ.A.'nin boğazına kaçan dilini çıkarttı. Olay yerine gelen ambulansla Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu olduğu bilgisine ulaşıldı.

Pazaryeri, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 07:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Silahlı arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı
ABD Başkanı Donald Trump, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını kaldıracak 2,5 yaşındaki Suriyeli çocuğun 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında Muğla'da kaza: 1 ölü, 5 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 20:36:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dili boğazına kaçan çocuk ölümden döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]