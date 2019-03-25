Dili Boğazına Kaçan Futbolcu Ölümden Döndü
21 dakika önce
Kilis'te maç sırasında dili boğazına kaçan futbolcu ölümden döndü.
Kilis
'te maç sırasında dili boğazına kaçan futbolcu ölümden döndü.
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Stadyumu'nda oynanan maçta, misafir takım oyuncusu Batuhan Ünal (21), dilinin boğazına kaçması sonucu nefessiz kalarak yere düştü.
Futbolcunun yere düştüğünü fark eden Kilis Belediyespor yöneticileri, ilk müdahaleyi yaparak Ünal'ın boğazına kaçan dilini çıkardı.
Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Ünal, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:47 Kaynak: AA
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