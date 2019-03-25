Son Dakika Haberleri: Dili Boğazına Kaçan Futbolcu Ölümden Döndü

Dili Boğazına Kaçan Futbolcu Ölümden Döndü

21 dakika önce

Kilis'te maç sırasında dili boğazına kaçan futbolcu ölümden döndü.

Dili Boğazına Kaçan Futbolcu Ölümden Döndü, System.String[]
Kilis'te maç sırasında dili boğazına kaçan futbolcu ölümden döndü.

Bölgesel Amatör Lig'te Kilis Belediyespor ile Elbistan Belediyespor arasında Kilis 7 Aralık Stadyumu'nda oynanan maçta, misafir takım oyuncusu Batuhan Ünal (21), dilinin boğazına kaçması sonucu nefessiz kalarak yere düştü.

Futbolcunun yere düştüğünü fark eden Kilis Belediyespor yöneticileri, ilk müdahaleyi yaparak Ünal'ın boğazına kaçan dilini çıkardı.

Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Ünal, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:47 Kaynak: AA

Kilis, Güncel
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