Dili boğazına kaçan futbolcuya, doktor hakemden müdahale

BOLU'da, U-17 Ligi Play-Off maçında rakip oyuncuyla çarpışması sonucu dili boğazına kaçan futbolcu Oğuzhan Terkeş'e ilk müdahaleyi, doktor olan maçın yardımcı hakemi yaptı. Hakemin nefes almasını sağladığı Terkeş, hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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