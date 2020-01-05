Dili boğazına kaçan futbolcuyu kurtaran kaleciye, teşekkür plaketi - Son Dakika

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, yaklaşık iki ay önce oynanan amatör müsabakada dili boğazına kaçan rakip futbolcuyu sahada yaptığı müdahale ile kurtaran kaleci, Beyşehir'deki rövanş karşılaşmasında yönetim kurulu tarafından teşekkür plaketi ile ödüllendirildi.

Konya 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele veren Beyşehir Belediyespor futbol takımı ile Yeni Doğanhisarspor arasında 75. Yıl Cumhuriyet Stadı'nda oynanan müsabakanın başlangıç seromonisinde Beyşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından rakip takımın kalecisi ve aynı zamanda takım kaptanı olan Hasan Fehmi Kaya'ya bir teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi.

Yönetim kurulu üyeleri müsabakayı yöneten hakem triosuna da birer çiçek verdi.



Beyşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Şenol, sezonun ilk devresinde Doğanhisar'da oynanan müsabaka esnasında oyuncuları Ercan Tekin'in hava topuna çıktığı esnada yere dengesiz şekilde düştüğünü belirtti.

Oyuncunu dilinin boğazına kaçtığının fark edildiğini belirten Şenol, şunları kaydetti:

"Bunun üzerine duran müsabakada takım arkadaşlarının müdahalesine rağmen sonuç elde edilemeyince, aynı zamanda sağlık görevlisi olduğunu sonradan öğrendiğimiz Doğanhisar kalecisi ve takım kaptanı Hasan Fehmi Tekin'in müdahalesiyle oyuncumuz ölümden dönerek hayatta kalmayı başarmıştır. Daha sonra hastaneye kaldırılan futbolcumuzun hayatını kurtaran rakip kaleci Tekin'e yönetim kurulumuz tarafından bu maçın Beyşehir'de oynanan rövanşında bir teşekkür plaketi vermeyi kararlaştırdık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyor, şükran duygularımızı ifade ediyoruz. Centilmence bir maç geçmesi dileğiyle de hem rakip takımımıza hem de hakem triomuza birer çiçek de ayrıca takdim ettik."