Son Dakika Haberleri: Dili Boğazına Kaçan Futbolcuyu Takım Arkadaşı Hayata Döndürdü

Dili Boğazına Kaçan Futbolcuyu Takım Arkadaşı Hayata Döndürdü

1 saat önce

Ergene Sahası'nda Kırkgöz Gençlikspor ile Tekirdağ Marmaraspor takımları arasında oynanan Tekirdağ 1. Amatör Küme C Grubu müsabakasında talihsiz bir an yaşandı.

Dili Boğazına Kaçan Futbolcuyu Takım Arkadaşı Hayata Döndürdü, System.String[]
Ergene Sahası'nda Kırkgöz Gençlikspor ile Tekirdağ Marmaraspor takımları arasında oynanan Tekirdağ 1. Amatör Küme C Grubu müsabakasında talihsiz bir an yaşandı. Girdiği mücadele sırasında dili boğazına kaçan futbolcuyu takım arkadaşı hayata döndürdü.

Ergene Sahası'nda Kırkgöz Gençlikspor ile Tekirdağ Marmaraspor takımları arasında oynanan Tekirdağ 1. Amatör Küme C Grubu müsabakanın 37. dakikasında girdiği ikili mücadelede hava topunda her iki oyuncunun çarpışma sonucu yere dengesiz düşen Kırkgöz Gençliksporlu oyuncu Tayfun Canbolat'ın dili boğazına kaçtı. Ergene Kırkgöz Gençlik Spor Kulübü oyuncusu Tayfun Canbolat'ın yardımına ilk önce futbolcu arkadaşı Ali Aycin yetişti. Saha kenarında bulunan sağlıkçılarla birlikte yaptığı müdahaleyle oyuncu arkadaşı Tayfun Canbolat'ı hayata döndürdü. Sahada bulunan sağlık ekiplerince de yapılan ilk yardım müdahalesi sonunda oyuncu kendine gelirken hastaneye kaldırılan sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Maç her iki takımın yöneticileri ve takımın oyuncularının anlaşması sonucu Ergene Kırkgöz Gençlikspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle devam ederken gözlemci ve hakemlerin de bilgisi dahilinde oynanmayarak yarıda kaldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından sosyal medya hesabından kısa bir paylaşımda bulunan futbolcu Tayfun Canbulat, "Hepinizden Allah razı olsun. Zamanında müdahale etmeseniz şimdi hayatta değildim. Çok şükür hayattayım. Yüce Rabbim kimseye böyle bir durum yaşatmasın" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:52 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Kırkgöz, Ergene, Güncel
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