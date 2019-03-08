Son Dakika Haberleri: Dili Boğazına Kaçan Öğrenci Hayatını Kaybetti - Karabük

Dili Boğazına Kaçan Öğrenci Hayatını Kaybetti - Karabük

1 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, top oynadığı sırada düşen ve dili boğazına kaçan öğrenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, top oynadığı sırada düşen ve dili boğazına kaçan öğrenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi'ndeki Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Emirhan Erişoğlu (17), okulun yanındaki sentetik futbol sahasında top oynarken aniden yere yığıldı.
Bu sırada dili boğazına kaçan öğrenciye arkadaşları ve öğretmenleri müdahale etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Erişoğlu'nu ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Erişoğlu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karabük 1. Amatör Küme'de mücadele eden Beşbinevler Futbol Takımı'nın da futbolcusu olan Emirhan Erişoğlu'nun ailesi ve yakınları, hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

Emirhan Erişoğlu'nun cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis ekipleri okulda incelemelerde bulunurken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:12 Kaynak: AA

Futbol, Safranbolu, Karabük, Güncel
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