Son Dakika Haberleri: Dili boğazına kaçan sürücünün hayatını polis kurtardı
Son Dakika Güncel Dili boğazına kaçan sürücünün hayatını polis kurtardı - Son Dakika

Dili boğazına kaçan sürücünün hayatını polis kurtardı

6 saat önce

Diyarbakır'da polis ekipleri, bir aracın kullanımında değişiklik fark etti.

Diyarbakır'da polis ekipleri, bir aracın kullanımında değişiklik fark etti. Dilinin boğazına kaçtığının fark edilmesi üzerine sürücü, polis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale ile kurtarıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Ofis Gevran Caddesi üzerinde meydana geldi. İl Emniyet müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli şahin ekibi Ofis kavşak Gevran Caddesi girişinde uygulama gerçekleştirdi. Sabah 08.30 sularında kavşağa doğru hareket halindeki beyaz renkli bir aracın kullanımındaki değişiklik fark eden güvenlik güçleri, araca doğru yöneldi. Bu sırada araç sürücüsünün elleri ile boğazını tuttuğu ve kafasının direksiyona düşmüş bir şekilde olduğu görüldü. Görevli personelce şahsın emniyet kemeri çıkarılıp rahat nefes alması için araç içerisinden alınılarak ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra bölgeye ambulans sevk edilebilmesi için telsiz yoluyla anons yapıldı.

Ofis semtinde bulunan Aile Sağlık Merkezi'nden yardım talep edilmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü, tedavisinin ardından taburcu edildi.

(Muhsin Taş - Hasan Gündüz/İHA)

Dili boğazına kaçan sürücünün hayatını polis kurtardı

Diyarbakır, Sabah, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
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