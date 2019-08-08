Dili boğazına kaçan sürücüye hayat kurtaran müdahale

Dili boğazına kaçan sürücüye hayat kurtaran müdahale Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsünün yardımına, Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri koştuKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra şoka girerek dili boğazına kaçan...

Dili boğazına kaçan sürücüye hayat kurtaran müdahale

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsünün yardımına, Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri koştu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra şoka girerek dili boğazına kaçan motosiklet sürücüsü, olay yerindeki öğretmenler ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale ile hayata döndürüldü.

Kaza, Kümbet Mahallesi Tahirgil Sokak'ta yaşandı. Selami Ö.'nün kullandığı 06 YKV 87 plakalı otomobille Ebubekir G. idaresindeki 34 BNU 543 plakalı motosiklet, sokak üzerinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayarak asfalt zemine düşen sürücünün dili boğazına kaçtı. Yaralı sürücünün yardımına, kazayı gören Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri koştu. Girdiği şok sonrasında solunumu duran yaralının ağzını açan bir öğretmen, sürücünün boğazına kaçan dilini çıkardı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ambulansa aldıkları yaralının solunumunu ve nabzını düzenlemek için gerekli müdahaleyi yaptı. Daha sonra Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Ebubekir G.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralıya hayat kurtaran müdahaleyi yapan öğretmenler, olayı, "Kazadan sonra dilini yutmuştu. Nabzını da solunumu da durmuştu. Hocamla birlikte müdahalede bulunduk. Nabzını ve nefesini yerine getirmek nasip oldu. İnşallah kurtulur" cümleleri ile özetledi.

Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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