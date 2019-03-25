Son Dakika Haberleri: Dili Boğazına Kaçan Yolcuyu Vatman Kurtardı

Dili Boğazına Kaçan Yolcuyu Vatman Kurtardı

50 dakika önce

Dili boğazına kaçan yolcuyu vatman kurtardıGAZİANTEP - Gaziantep'te tramvayda dili boğazına kaçan yolcu, vatmanın ilk müdahalesi ile hayata tutundu.

Dili boğazına kaçan yolcuyu vatman kurtardı

GAZİANTEP - Gaziantep'te tramvayda dili boğazına kaçan yolcu, vatmanın ilk müdahalesi ile hayata tutundu. Vatman bayılan yolcunun dilini soğukkanlılıkla boğazından çıkardı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep İstasyon hattında seyir eden tramvayda henüz ismi öğrenilemeyen yolcu, bir anda olduğu yere yığıldı. Yolcunun bayıldığını fark eden tramvay vatmanı Ahmet Atar, hemen en yakın peronda durarak, yolcunun imdadına koştu. Yolcuya ilk müdahaleyi yapan vatman Atar, şahsın boğazına kaçan dilini soğukkanlılıkla çıkarmayı başardı. Sağlık ekiplerine de haber veren Atar, diğer yolcuların yardımıyla yolcuyu peronda indirdi. Gelen sağlık ekipleri, ambulansa götürüldü. Hastaneye kaldırılan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:50 Kaynak: İHA

Gaziantep, Yerel
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